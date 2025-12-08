Зимний период требует повышенного внимания к безопасности на дорогах, поскольку путь в школу и обратно для многих детей проходит в темноте или в условиях плохой видимости.



8 декабря по инициативе отдела образования райисполкома совместно с Госавтоинспекцией проведена акция «Безопасность на дороге», в рамках которой учащиеся Узовской, Уваровичской, Пенчинской и Бушевской школ получили световозвращающие элементы и памятки о правилах дорожного движения.

Специалист отдела образования Оксана Чечко и младший инспектор ОГАИ РОВД Виталий Федорченко подробно разъяснили ребятам ключевые правила дорожной безопасности, напомнив об ответственности за их нарушение.

В целях профилактики детского травматизма в зимний период, формирования навыков безопасного поведения данная акции будет продолжена.

Фото из архива участников