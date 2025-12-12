Масштабное мероприятие в Минске объединило более 400 человек. Среди них представители правительства, профсоюзные лидеры и актив, социальные партнеры и зарубежные гости из десяти стран.

Главная тема встречи – обсуждение проекта программы социально-экономического развития страны на ближайшую пятилетку. Съезд проходит накануне одного из важнейших общественно-политических событий – Всебелорусского народного собрания. Участие в нем примут 80 делегатов от ФПБ. Это люди разных профессий и возрастов, объединенные активной жизненной позицией и искренне любящие страну.

Открывая Съезд, председатель ФПБ Юрий Сенько акцентировал внимание на ответственном этапе, в котором находится профсоюзное движение:

— Приоритеты нашей работы будут выстраиваться исходя из тех задач, которые ставятся в программе развития страны на пятилетку, — подчеркнул Юрий Сенько. — Первое — заработная плата трудящихся. Мы с вами на постоянной основе работаем с министерствами и ведомствами в части совершенствования подходов в оплате труде. Эта работа, безусловно, будет продолжена. Наша с вами задача — на основе изучения практики, ситуации и мнений в трудовых коллективах видеть острые темы и предлагать их решения. Важную роль в вопросе повышения доходов играют и коллективные договоры. Сегодня по стране действует свыше 18 200 таких документов. За текущий год проведена определенная работа по их наполнению дополнительными гарантиями для работников на основе тех норм, которые совместно с Правительством и нанимателями в начале этого года мы прописали в генеральном соглашении. Например, дополнительная поддержка через колдоговоры наиболее востребованных специалистов, молодых работников — это возможность для предприятий привлекать и закреплять кадры. Мы видим много примеров такого положительного опыта взаимодействия профкомов с нанимателями. Безусловно, эту практику надо тиражировать и распространять.

Профсоюзы в составе рабочей группы участвовали в доработке проекта программы. Предложения вносили с учетом вопросов, которые поднимали трудовые коллективы. Важно, что в документе сохранены важнейшие для людей ориентиры, среди которых доходы, социальные гарантии, обеспечение жильем, расширение мер поддержки разных категорий населения.

На съезде избрали новых делегатов ВНС от профсоюзов вместо ранее выбывших. В результате голосования ими стали глава Администрации Президента Дмитрий Крутой и председатель правления Национального банка Роман Головченко.

Дмитрий Крутой рассказал об обратной связи с населением страны при обсуждении проекта Программы социально-экономического развития Беларуси на 2026–2030 годы, который будет вынесен на второе заседание седьмого Всебелорусского народного собрания:

— Поступило более тысячи предметных вопросов и обращений. На самом деле их больше — есть онлайн-форма по работе с делегатами, есть обсуждение в коллективах. Но мы выделили около тысячи основных вопросов. Тема номер один — рабочие места в глубинке. Эта тема очень волнует наше население, как и вопрос, будет ли продолжена реализация инициативы Президента «Один район — один проект». Более 150 проектов уже реализовано, еще примерно сотня — «лежат на столе» в различной стадии проработки. Но, наверное, этого недостаточно. И в своем Послании, думаю, Президент сделает акцент на дополнительных льготах, стимулах и преференциях, которые позволят более активно создавать рабочие места в небольших населенных пунктах — именно на промышленной основе.

— Один из самых сложных разделов программы – «Сильные регионы». У нас небольшая страна, но тем не менее определенные региональные различия имеются и в размещении производительных сил, и в приоритетах регионов. Поэтому очень важно здесь соблюсти баланс и понять, что мы все учли так, как надо. В программу заложены, как у нас традиционно говорят, напряженные задания и по росту доходов населения, и заработной платы, и инвестиций. Факторы, совокупность или результат реализации которых должен сделать нашу страну лучше, людей богаче, деловую инициативу раскрепощенее и свободнее. Но важно за цифрами видеть конкретные задачи, которые нам надо решить. Мы старались показать или сделать акцент в программе именно на технологическом развитии и технологической самодостаточности. Потому что без инноваций, без собственных научно-технических разработок, без внедрения результатов научных исследований в производстве очень сложно рассчитывать на качественный скачок в экономике, — подчеркнул Роман Головченко.

В Гомеле в работе XI внеочередного Съезда ФПБ приняло участие более 50 человек. Мероприятие прошло в формате онлайн. Среди них — лидеры областных организаций отраслевых профсоюзов, председатели крупных первичек, профактив региона.

— У меня, как делегата Всебелорусского народного собрания, ожидания от участия в высшем представительном органе народовластия самые благоприятные. Важно, что ВНС позволяет проводить живой диалог между участниками. Один из главных вопросов, который предстоит рассмотреть делегатам, станет проект программы социально-экономического развития страны. В ее основе стоит человек, его благосостояние и качество жизни. И программа, в первую очередь, определяет национальную демографическою безопасность — сохранение населения, укрепление здоровья нации, поддержка семьи. Уделяется внимание увеличению числа рождаемых деток, снижению уровня смертности населения, увеличению ожидаемой продолжительности жизни. Особое внимание — женщине как матери, её здоровью, профилактике серьёзных заболеваний, а также поддержке материнства и детства. Вторая не менее важная составляющая – устойчивое развитие экономики. Сильная экономика — сильное государство: именно такой подход позволит реализовать предложенный проект развития страны. Не менее значим и туризм, который, на мой взгляд, нужно наращивать, чтобы наши люди знали свою историю, – отметил председатель областной организации Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «БЕЛПРОФМАШ» Иван Швед.

Кристина Гарист, председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма:

– Если говорить о личном, то мне, как матери, особенно близка заявленная в документе поддержка института семьи, защита материнства и детства, сохранение наших традиционных ценностей.

В рамках же моей профессиональной деятельности – а я представляю сферы культуры, информации, спорта и туризма – мы подготовили конкретные инициативы для съезда. Наши ключевые предложения направлены на решение острых отраслевых проблем: закрепление молодых кадров в регионах и преодоление дефицита современной материально-технической базы в учреждениях культуры, таких как сельские клубы и библиотеки. Рады, что наши идеи нашли отклик и были учтены в итоговом проекте. Особенно значимым новшеством программы считаю включение развития туристического потенциала в число ключевых государственных приоритетов – наравне с образованием и здравоохранением. Для нашего Мозырского края, обладающего уникальными ресурсами, это открывает новые перспективы: приток инвестиций, развитие туристического потока и, как следствие, создание дополнительных рабочих мест.

