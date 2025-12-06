Аграрии филиала ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро» завершают год с положительными результатами в животноводстве и растениеводстве. Они плюсуют в производстве молока, заготовке кормов, уборке урожая.

В этом есть заслуга животновода Ивана Козлова и механизатора Олега Волкова. Иван Иванович из Люшева. Окончив сельскохозяйственный техникум и МИТСО, где учился на экономиста, в областном центре не остался. В силу жизненных обстоятельств ему пришлось вернуться в родные края. На тот момент в сельхозпредприятии была вакансия животновода. Об этой работе он имел представление, так как мать была дояркой и много рассказывала о содержании животных. К тому же сам с малых лет помогал родителям по хозяйству, был приучен к труду.

Как говорит Иван Козлов, не место красит человека, а человек – место. Сегодня он досматривает телят. В его группе 207 голов, ведет их с трехмесячного возраста и до полутора лет.

– Для достижения моими подопечными необходимых привесов приходится хорошо потрудиться. Надо не только соблюдать рацион кормления и поения, но и своевременно менять подстилку, чтобы телята не заболели. Я справляюсь. Работать спустя рукава не в моих правилах. Подвести своих родителей не могу, ведь мать три пятилетки подряд была в числе передовиков, награждена орденом Трудового Красного Знамени. А отец, тракторист, был удостоен ордена Трудовой Славы, – отмечает Иван Иванович. За добросовестное исполнение обязанностей животноводу была объявлена благодарность райисполкома.

Отметило руководство района и работу Олега Волкова. Он занял первое место среди комбайнеров кормоуборочных комбайнов. Для Олега Яновича это далеко не первая победа в трудовых соревнованиях. За 43 года у него скопилось немало грамот и благодарностей различных уровней.

Все это время механизатор работает в одном хозяйстве, куда пришел, отучившись в райцентре на тракториста. Свой первый трактор, полученный в 1982 году, помнит до сих пор. На гусеничном Т-74 он и пахал, и культивировал землю. Неоднократно довелось участвовать в уборке зерновых на легендарных комбайнах «Дон», «Нива», КЗР-10. Последние 12 лет с весны до осени аграрий занимается на комбайне КВК заготовкой кормов. В этом году заготовил их около 30 тысяч тонн.

– За столько времени я, можно сказать, породнился с комбайном. Знаю каждую его деталь. Если случается в поле мелкая поломка, самостоятельно ее устраняю, – говорит Олег Янович.

Сейчас КВК стоит в ангаре. И хотя заготовительный сезон уже завершен, механизатор почти каждый день заглядывает к технике, чтобы проверить ее состояние.

Евгений КОНОВАЛОВ

Фото автора