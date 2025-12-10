В соответствии с законом №101-3 от 20 октября 2025 года «Об изменении законов по вопросам уголовной и административной ответственности» с 2 ноября 2025 года введена уголовная и административная ответственность за незаконные действия в отношении гражданских беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей, то есть в отношении так называемых дронов. Очевидно, что принятие такого закона обусловлено необходимостью усиления охраны воздушного пространства Республики Беларусь с учетом складывающейся международной обстановки.

Данный закон фактически дополнил ранее изданный указ №297 от 25 сентября 2023 года в редакции от 23 апреля 2025 года «О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов», согласно которому для физических лиц запрещены ввоз на территорию Беларуси, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление гражданских беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей, а также использование воздушного пространства гражданскими беспилотными летательными аппаратами.

Суды, выполняя стоящие перед ними задачи по защите прав и свобод граждан, конституционного строя Республики Беларусь, государственных и общественных интересов, призваны способствовать укреплению законности и предупреждению правонарушений. В связи с этим председатель суда Октябрьского района города Минска Дмитрий Остапенко в комментарии БЕЛТА обратил внимание на некоторые аспекты произошедших законодательных изменений, с которыми, как представляется, граждане могут столкнуться в повседневной жизни.

Так, с принятием закона введена административная ответственность для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (за исключением юридических лиц, которым в соответствии с законодательством такой ввоз разрешен) за незаконные действия в отношении гражданских беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей, ответственность закреплена ст. 18.38 КоАП.

В частности, ввоз на территорию Республики Беларусь, хранение, оборот, эксплуатация или изготовление гражданских беспилотных летательных аппаратов либо авиамоделей в нарушение требований законодательства влекут для физического лица ответственность в виде штрафа в размере до тридцати базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения.

Если такие действия совершены в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, то наступает уголовная ответственность по ст.300-1 УК, максимальное наказание по которой предусмотрено до 2 лет лишения свободы со штрафом или без штрафа.

Полномочиями на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ст.18.38 КоАП, наделены должностные лица органов внутренних дел, органов пограничной службы, таможенные органы, органы воздушного транспорта, органы государственной безопасности, органы Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций.

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 и ч. 2 ст.18.38 КоАП, рассматриваются единолично судьей районного (городского) суда.

Важно понимать, что под гражданскими беспилотными летательными аппаратами и авиамоделями в соответствии с указом №297 понимаются не только сами такие летательные аппараты, но и их составные части — идентифицируемые запасные части к таким аппаратам, за исключением продукции военного назначения, а также воздушных игрушечных шаров, воздушных змеев и летающих игрушек без дистанционного управления.

Очевидно, что запрет на действия в отношении составных частей летательных аппаратов необходим, ведь из данных частей может быть сконструирована целая модель для последующего совершения незаконных действий, пояснил Дмитрий Остапенко.

Соответственно к составным частям беспилотных летательных аппаратов, за незаконные действия в отношении которых может наступить административная и уголовная ответственность, относятся в том числе предметы, которые предназначены для различных целей, но могут быть использованы для создания беспилотных летательных аппаратов, к примеру, корпус (рама) беспилотного летательного аппарата, лопасти, пропеллеры, моторы, камеры, антенны, батареи и другие.

Законодатель не предусматривает конкретных составных частей, ввоз которых запрещен, а устанавливает, что такие предметы должны быть идентифицированы как запасные части беспилотного летательного аппарата или авиамоделей. Поэтому необходимо обратить внимание граждан, что даже ввоз на территорию Беларуси составной части, которую возможно использовать для создания гражданского беспилотного летательного аппарата и авиамодели, может повлечь административную ответственность.

Это особенно актуально, ведь в настоящее время широко распространено использование гражданами онлайн-платформ, маркетплейсов, при помощи которых приобретается продукция из-за границы, тем самым на территорию Беларуси осуществляется ввоз различных товаров. Общедоступность, легкость в покупке товара из-за рубежа способствуют ввозу в нашу страну запрещенных к обороту предметов, к числу которых могут быть и отнесены составные части беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей.

«Указанные изменения в очередной раз подчеркивают, что национальное законодательство идет в ногу не только со временем, но и с развитием технологий, своевременно реагируя на вызовы и угрозы национальной безопасности Республики Беларусь», — заключил председатель суда.

