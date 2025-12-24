На мероприятии были подведены итоги уходящего года и обозначены приоритеты на следующий. «Район развивается стабильно, и в будущем году мы планируем наши успехи приумножить», – отметила Людмила Адамовна.

Особое внимание было уделено сфере образования. Благодаря результатам ЦЭ и достижениям учащихся в олимпиадах, значительно улучшились позиции в данном направлении в областном рейтинге. Кроме того, отмечено снижение уровня подростковой преступности по сравнению с прошлым годом. Положительная динамика наблюдается и в культурной жизни Будакошелевщины. Удачным примером стало возрождение фестиваля рушников, который собрал множество гостей из соседних районов области.

Людмила Кураликова рассказала и об успехах агропромышленного комплекса: Буда-Кошелевский район стал лидером в области по намолоту зерна, что подтверждает эффективное использование его сельскохозяйственного потенциала.

Одна из тем встречи – реализация проекта по строительству отраслевого арендного жилья для молодых специалистов. Эта инициатива, наряду с планируемым строительством многоквартирного жилья в аг. Коммунар, нацелена решить вопрос закрепления квалифицированных кадров на территории района.

Говоря об итогах Всебелорусского народного собрания, Людмила Адамовна обозначила общереспубликанские приоритеты. Главная цель на ближайшую пятилетку – построение сильной и суверенной экономики. Она подчеркнула, что достичь этих масштабных задач можно исключительно через добросовестный труд каждого из нас. Заместитель председателя выразила уверенность, что следующий год станет для района еще более плодотворным и позволит сделать уверенный шаг к реализации поставленных целей на 2026-2030гг.

Елизавета Малая

Фото автора