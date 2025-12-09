Во время диалога Владимир Владимирович рассказал о запланированных работах в г. Буда-Кошелево и районе в уходящем и следующем году. Он отметил, что еще до января планируется выполнить ямочный ремонт по улице Луговой райцентра. В 2026-м будет благоустроен г.п. Уваровичи: предполагается ремонт центральных дорог, текущий и капитальный ремонт жилфонда, а также ряд мероприятий по объектам соцкультбыта. Появится и остановочный павильон напротив больницы г. Буда-Кошелево.

– Что касается города, то обновленным генпланом предусматривается его развитие в части многоквартирной застройки. В перспективе – проектирование жилых домов, возведение которых предположительно начнется в 2027 году, – обозначил Владимир Ковалев. – Так что у тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий, будет возможность получить квартиры. Уже сейчас желающие могут строиться на земельных участках, отведенных под индивидуальную жилую застройку. Также генеральным планом предусмотрено возведение физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, двумя открытыми спортивными площадками, зоной отдыха.

Владимир Владимирович ответил и на вопросы работников. Один из них касался отсутствия горячего водоснабжения по улице Лавриновича. Как пояснил заместитель председателя райисполкома, проблема связана с функционированием конвективной части котла котельной. Сейчас он находится в ремонте, а работает мобильная котельная. Одновременно ведутся работы по наладке мобильной экспериментальной котельной на пеллетах, которая временно будет подключена к существующей схеме теплоснабжения. То есть одновременно будут работать две мобильные котельные. К 20 декабря планируется вернуть котельную к обычному режиму теплоснабжения. Несколько дней будет отведено на проведение пусконаладочных работ.

Евгений Коновалов

Фото автора