Зарубежная командировка Президента Беларуси Александра Лукашенко продолжится в Омане. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Далее у Президента продолжается рабочая программа в Омане», — уточнили в пресс-службе.

В ближайшие дни запланирован ряд встреч для обсуждения в практической плоскости важнейших проектов из комплекса двустороннего сотрудничества Беларуси и Омана. Это работа в развитие переговоров на высшем уровне, прошедших в понедельник, 1 декабря.

Запланирована также еще одна встреча Президента Беларуси с Султаном Омана, которая состоится 6 декабря и подведет итог всех состоявшихся переговоров.