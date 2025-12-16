За последний месяц в областной Совет депутатов поступило 123 проекта гражданских инициатив, они посвящены сохранению исторической памяти, духовно-нравственных ценностей, повышению привлекательности территорий, популяризации здорового образа жизни, благоустройству, безопасности.

Наибольшее количество заявок поступило из Гомеля – 15, Мозырского (14) и Чечерского (10) районов. Состоялось предварительное рассмотрение проектов, которые будут реализованы в 2026 году.

«За два года мы наблюдаем рост активности людей. Каждый проект показывает, что жители наших населенных пунктов готовы поддерживать развитие своих территорий, действовать. Там, где одни видят проблемы, другие верят в свои силы и видят возможности», — отметила член Совета Республики, председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич.

Прошедшие рассмотрение инициативы будут направлены в областную ассоциацию местных Советов депутатов для проведения открытого конкурса.

Гомельщина официально