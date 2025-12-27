Чтобы школьники хорошо отдохнули и не совершили противоправных деяний в каникулярный период, родители должны позаботиться о безопасном времяпрепровождении своих детей.

В первую очередь рекомендуется провести с ними индивидуальные беседы, объяснив важные правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь. Не забывайте, что в ночное время детям и подросткам законодательно запрещено появляться на улице без сопровождения взрослых. Постоянно будьте в курсе, где и с кем находится ваш ребенок, контролируйте место его пребывания.

Правоохранители советуют изучить с детьми правила дорожного движения и напомнить, что зимой асфальт становится скользким, тормозной путь у машин увеличивается, поэтому ребенку нужно быть особенно внимательным, когда он переходит дорогу. Популярностью среди детворы пользуется катание с горок. Проконтролируйте, чтобы ваши дети не устраивали горки вблизи проезжей части. Категорически запрещается хвататься за автомобили или привязывать к ним санки.

Осторожными следует быть во время гололеда: не спешить при ходьбе, не бегать, не обгонять прохожих, обращают внимание медики. Обувь нужно подбирать с нескользящей подошвой. Обучите ребенка безопасному катанию на лыжах, коньках, санках, соблюдению правил безопасности при зимних видах спорта (обязательны шлемы и налокотники). Хочется предостеречь и от вероятности получения травм в результате использования пиротехнических изделий, которые нередко становятся причиной тяжелых ожогов или даже смертельного случая.

Во избежание беды объясняйте детям, что находиться на водных объектах в зимнее время очень опасно, предупреждает ОСВОД.

Уважаемые родители, сделайте все, чтобы каникулы у ваших детей прошли благополучно. Простые правила безопасности помогут получить от зимы лишь положительные эмоции.

Подготовила Елена БЕЛКО