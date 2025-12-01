Зимняя дорога не прощает ошибок: гололед, снегопад и короткий световой день требуют от водителей максимальной собранности.

С 1 по 5 декабря стартует республиканская акция «Зима — экзамен для водителя»!

Ключевой целью акции является пропаганда использования зимних шин как одного из самых эффективных способов обеспечения безопасности.

В рамках акции инспекторы уделят особое внимание разъяснительной работе о том, что вовремя «переобутый» автомобиль – это не просто формальность, а жизненная необходимость, а также проверке технической готовности транспорта к зимнему сезону.

Каждый водитель должен понимать, что безопасность на дороге в этот период зависит от его собственных действий:

✅своевременной смены шин;

✅плавного управления автомобилем;

✅соблюдения дистанции и скорости.

Пройти этот «экзамен» с честью – значит обеспечить сохранность жизни и здоровья себе, своим пассажирам и другим участникам движения.

Госавтоинспекция Гомельщины