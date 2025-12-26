С приближением зимы и наступлением первых морозов на водоемах образовывается первый лед. В этот период он еще очень тонкий и хрупкий. Его толщина может варьироваться от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров.

До устойчивых морозов лед пористый и слабый, хотя и сохраняет толщину. ОСВОД и МЧС просит жителей региона воздержаться от выхода на лед. А родителей спасатели призывают разговаривать со своими детьми и предупреждать о том, что игры на льду могут привести к трагическим последствиям.

Гомельщина официально