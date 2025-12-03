Сегодня в Гомельском государственном университете им. Ф. Скорины прошла международная научно-практическая конференция «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени». На суд экспертной комиссия свои работы представили учащиеся 9-го и 10-го классов Уваровичской школы Маргарита Зайцева и Никита Гапонов.

Исследовательские работы ребят успешно прошли отборочный тур и были допущены в финал для очной защиты. Темы работ непосредственно связаны с нашей малой родиной. Ребята рассказали о сложностях и проблемах религиозной жизни района в послевоенный период.

Маргарита и Никита достойно провели защиту своих исследовательских работ и были удостоены дипломов III степени. Поздравляем ребят и их учителя Станислава Немцева с высоким результатом! Успехов вам и новых побед!