В этом году наибольшее количество участников по математике – 110 ребят, русскому языку и литературе – 102, белорусскому языку и литературе – 97, биологии – 96 и английскому языку – 91.

Всего олимпиады пройдут по 18 учебным предметам. Среди участников – парни и девушки со всех районов Гомельщины, которые стали победителями второго этапа олимпиады. Все они нацелены на серьезный результат.

«Гомельской области есть чем гордиться: ежегодно команды наших школьников занимают лидирующие позиции в рейтинге олимпиадного движения», — отметил заместитель председателя облисполкома Дмитрий Алейников на торжественном открытии третьего этапа республиканских олимпиад.

Начальник главного управления образования облисполкома Руслан Смирнов рассказал, что в областном центре интеллектуальное состязание пройдет по 16 учебным предметам, в Жлобине – по трудовому обучению, в Мозыре – по информатике.