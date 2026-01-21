22 января с 14.00 до 15.00 «прямую линию» по тел. 8 (02334) 9-05-10 проведет заместитель директора по общим вопросам и идеологической работе филиала «Жлобинводоканал» КПУП «Гомельводоканал» Павел Петрович Карась.