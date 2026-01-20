Регламент проведения областного зимнего спортивного праздника «Гомельская лыжня – 2026»

Дата проведения: 24 января 2026 года.

Торжественное открытие: в 11.00

Место проведения: биатлонный комплекс «Сож» (г. Гомель, ул. Луговая, 33).

Соревнования по лыжному спорту «Гомельская лыжня – 2026» проводятся в целях популяризации зимних видов спорта и активизации физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы среди населения.

В городе Гомеле 24 января на биатлонном комплексе «Сож» пройдут соревнования по лыжному спорту.

Согласно положению о проведении соревнований, определены 4 заезда:

1 заезд – эстафетная гонка 2000м (4х500м)* (командный зачет) – в эстафетной гонке принимают участие команды Гомельского областного, городского и районных исполнительных комитетов.

Состав команды: 4 участника (1 женщина и 3 мужчины), 1 тренер-представитель, 2 запасных:

1 этап – мужчина (1х500м) (из числа работников);

2 этап – мужчина (1х500м) (из числа работников силовой структуры);

3 этап – женщина (1х500м) (из числа работников);

4 этап – мужчина (1х500м) (из числа работников);

Председатель Гомельского областного, городского и районных исполнительных комитетов принимает участие в соревнованиях в качестве представителя команды.

* Возможны изменения дистанции

2 заезд – забег на 1000м* (личный зачет) — в гонке принимают участие работники Гомельского областного, городского, районных исполнительных комитетов из числа государственных служащих.

От районов Гомельской области необходимо обеспечить участие в данном заезде не менее двух участников (1 мужчина и 1 женщина).

* Возможны изменения дистанции

3 заезд – эстафетная гонка 2000м (4х500м)* (командный зачет) – в эстафетной гонке принимают участие организации, учреждения и предприятия Гомельской области, имеющие статус юридического лица. От районов Гомельской области допускаются не более двух команд, от г. Гомеля – не более восьми команд.

Состав команды: 4 человека от каждого предприятия (3 мужчины и 1 женщина), 1 представитель.

Формирование команд осуществляют горрайисполкомы.

В исключительных случаях по решению главной судейской коллегии не позднее 5 дней до начала соревнований могут быть допущены команды свыше установленной квоты.

* Возможны изменения дистанции

4 заезд – массовый забег (мужчины – 2000м, женщины – 1000м)* (личный зачет)

Соревнования в массовом забеге проводятся отдельно среди мужчин и среди женщин в возрастных группах: от 18 до 29 лет, от 30 до 39 лет, от 40 до 49 лет, от 50 до 59 лет, от 60 и старше.

Дистанция лыжной гонки среди мужчин и женщин в массовом забеге в возрасте от 60 лет и старше составит 500м.

* Возможны изменения дистанции

Программа соревнований:

9.15 – 10.30 — регистрация участников: эстафетной гонки 2000м (1 заезд); забег на 1000м (2 заезд); эстафетной гонки 2000м (3 заезд); 10.45 — построение; 11.00 — торжественное открытие; 11.30 — старт эстафетной гонки 2000м (1 заезд); 11.55 — награждение победителей и призеров эстафетной гонки 2000м (1 заезд); 12.00 — старт забега на 1000м (2 заезд); 12.25 — награждение победителей и призеров забега на 1000м (2 заезд); 12.30 — старт эстафетной гонки 2000м (3 заезд); 12.55 — награждение победителей и призеров эстафетной гонки 2000м (3 заезд); 11.30 – 12.30 — регистрация участников массового забега; 13.00 — старт среди мужчин от 18 до 29 лет; 13.20 — старт среди женщин от 18 до 29 лет; 13.40 — старт среди мужчин от 30 до 39 лет; 14.00 — старт среди женщин от 30 до 39 лет; 14.20 — старт среди мужчин от 40 до 49 лет; 14.40 — старт среди женщин от 40 до 49 лет; 15.00 — старт среди мужчин от 50 до 59 лет, от 60 лет и старше; 15.20 — старт среди женщин от 50 до 59 лет, от 60 лет и старше.

Все участники (1,2,3 заездов) лыжных соревнований обязаны иметь допуск медицинского учреждения или врача, иные документы, в том числе расписка, не дают право на участие в мероприятии.

В 4 заезде массового забега в случае отсутствия допуска медицинского учреждения допускается участие в соревнованиях при предоставлении оригинала согласия (расписка) на участие установленной формы, подписанное участником лично при получении стартового номера.

Расписку для участников массового забега можно найти на телеграмм канале управления спорта Гомельского облисполкома: «Третий регион о спорте» (@region3sport).

Предварительная регистрация, подача заявок на участие в соревнованиях и получение нагрудного номера участника будет организована в управлении спорта Гомельского облисполкома (областной учебно-методический центр физического воспитания населения) (ул. Советская 28, каб.23) с 21 по 23 января 2026 года с 9.00 до 17.00.

Лыжным инвентарем и экипировкой участники соревнований обеспечиваются самостоятельно.