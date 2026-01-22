Проект реализуется бойцами студенческих отрядов БРСМ.

В программе каждого из маршрутов — проведение занятий гражданско-патриотической тематики, по истории Великой Отечественной войны, а также презентация деятельности БРСМ и БСО, профориентация и организация спортивных мероприятий. Также участников ожидают репетиции и сдача концертных программ, занятия по направлениям работы.

На Гомельщине будет реализовано два маршрута: «Наследие» по Лоевскому и Брагинскому районам, а также «Лед и пламя» по Жлобинскому и Рогачевскому районам. Отряды побывают в учреждениях образования, социальных пансионатах, на мемориалах, примут участие в концертных программах.

О том, как это будет, мы расскажем в ленте «Гомельщины официально».