28 января в 18.54 в Буда-Кошелевский РОЧС поступило сообщение о пожаре дачного дома в г. Буда-Кошелево по ул. Залинейной.
В результате пожара повреждены кровля, потолочное перекрытие и имущество внутри дома. Пострадавших нет.
Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.
МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту:
- не эксплуатируйте печное отопление с явными нарушениями: трещинами в дымоходе и печи, неисправной топкой и при отсутствии предтопочного металлического листа;
- не оставляйте топящиеся печи без присмотра;
- не используйте для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топки;
- не растапливайте печи горючими жидкостями;
- обязательно установите автономный пожарный извещатель. Он среагирует на задымление, подаст мощный звуковой сигнал, и разбудит даже спящего человека.
В случае пожара звоните по телефону 101 или 112.
Буда-Кошелевский РОЧС