Юристы проконсультируют всех желающих по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов.



В г. Буда-Кошелево профсоюзный правовой прием граждан проведет главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Виталий Юрьевич Бейлин.

Правовой прием пройдет:

— с 10.15-12.15 — в КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» (г. Буда-Кошелево, ул. Озерная, д.3а);

— с 12.30-14.30 — в Буда-Кошелевской районной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса (г. Буда-Кошелево, ул. Комсомольская, 15).

Предварительно записаться на профсоюзный правовой прием можно по единому номеру телефона 8 (0232) 32-99-74.

Также на профсоюзном правовом приеме будет присутствовать сотрудник прокуратуры.