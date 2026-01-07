По прибытии спасателей на место происшествия было обнаружено открытое горение имущества. Рассматриваемая причина пожара — детская шалость с огнем.

❗️МЧС напоминает о безопасности детей:

✅ спички и зажигалки храните в недоступных для детей местах;

✅ не разрешайте ребенку самостоятельно пользоваться газовыми и электрическими приборами, топить печи;

✅ научите его убегать и звать на помощь взрослых в любой опасной ситуации;

✅ ни под каким предлогом не оставляйте без присмотра малолетних детей;

✅ займите ребенка полезным и интересным делом.

Выучите с детьми домашний адрес и научите вызывать спасателей по тел. 101, 112.

Буда-Кошелевский РОЧС