По прибытии спасателей на место происшествия было обнаружено открытое горение имущества. Рассматриваемая причина пожара — детская шалость с огнем.
❗️МЧС напоминает о безопасности детей:
✅ спички и зажигалки храните в недоступных для детей местах;
✅ не разрешайте ребенку самостоятельно пользоваться газовыми и электрическими приборами, топить печи;
✅ научите его убегать и звать на помощь взрослых в любой опасной ситуации;
✅ ни под каким предлогом не оставляйте без присмотра малолетних детей;
✅ займите ребенка полезным и интересным делом.
Выучите с детьми домашний адрес и научите вызывать спасателей по тел. 101, 112.
Буда-Кошелевский РОЧС