О новациях рассказали в Республиканском институте контроля знаний.
В пресс-службе РИКЗ обратили внимание, что накануне второго этапа репетиционного тестирования (РТ) и репетиционного централизованного экзамена (РЦЭ) Министерством образования принято постановление №207 от 5 декабря 2025 года. В документ, который регламентирует порядок проведения РЦЭ и ЦЭ, внесен ряд изменений.
Главное из них касается заполнения бланка ответов. Теперь граждане Республики Беларусь должны вместо серии и номера паспорта указывать идентификационный номер.
Идентификационный номер представляет собой уникальный числовой код и присваивается каждому гражданину Беларуси при рождении. Он используется для идентификации, получения различных типов документов, уплаты налогов и других государственных услуг.
Идентификационный номер состоит из 14 цифр и содержит информацию о дате рождения гражданина, его гендерной принадлежности и регионе рождения.
Его общий вид выглядит так: ЦЦЦЦЦЦЦ Б ЦЦЦ ББ Ц, где Ц – цифра от 0 до 9; Б – буква латинского алфавита.
В паспортах идентификационный номер имеет свою расшифровку. Первая цифра показывает пол человека и век, когда он родился:
1 – мужчина (ХIХ век);
2 – женщина (ХIХ век);
3 – мужчина (ХХ век);
4 – женщина (ХХ век);
5 – мужчина (ХХI век);
6 – женщина (ХХI век).
Следующие 6 цифр – это дата рождения в формате «ДДММГГ» (день, месяц, год).
Буква, проставленная после даты рождения, указывает на регион, где человек получил паспорт:
А – Минск;
В – Минская область;
С – Брестская область;
Н – Гомельская область;
К – Гродненская область;
Е – Витебская область;
М – Могилевская область.
Следующие 3 цифры указывают на порядковый номер человека, который обратился за паспортом среди граждан, родившихся с ним в один день и год.
После них 2 буквы «рассказывают» о гражданстве:
РВ – гражданин Республики Беларусь;
ВА – лицо без гражданства, постоянно проживающее в республике;
BI – иностранный гражданин, постоянно проживающий в стране.
Последняя 14‑я цифра – контрольная. Порядок ее расчета оговорен в специальном Постановлении МВД.
Однако в паспортах, которые выдают в Беларуси с 2012 года, алгоритм формирования идентификационного номера изменился. Он больше не коррелирует с конкретными цифрами даты рождения, а также не указывает на пол его владельца.
Второй важный нюанс, на который в РИКЗ обратили внимание участников ЦЭ и ЦТ, заключается в том, что запрещено выносить из аудитории и пункта проведения тестирования записи с содержанием тестовых заданий на любом носителе.
Кроме того, на РЦЭ можно зарегистрироваться только по одному учебному предмету. Участник тестирования должен соблюдать деловой стиль одежды. С собой в аудиторию можно взять лишь паспорт, гелевую или капиллярную ручку с чернилами черного цвета, пропуск.
Также на РЦЭ по химии и физике можно захватить калькулятор. К электронному устройству предъявляются определенные требования: выполнение только арифметических действий (сложение, вычитание, деление, умножение, извлечение квадратного корня из числа), операции с процентами, вычисление обратной величины, операций смены знака и с одной ячейкой памяти.
Ознакомиться с памяткой для участника РЦЭ-2026 можно на сайте РИКЗ.