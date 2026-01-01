О новациях рассказали в Республиканском институте контроля знаний.

В пресс-службе РИКЗ обратили внимание, что накануне второго этапа репетиционного тестирования (РТ) и репетиционного централизованного экзамена (РЦЭ) Министерством образования принято постановление №207 от 5 декабря 2025 года. В документ, который регламентирует порядок проведения РЦЭ и ЦЭ, внесен ряд изменений.

Главное из них касается заполнения бланка ответов. Теперь граждане Республики Беларусь должны вместо серии и номера паспорта указывать идентификационный номер.

Идентификационный номер представляет собой уникальный числовой код и присваивается каждому гражданину Беларуси при рождении. Он используется для идентификации, получения различных типов документов, уплаты налогов и других государственных услуг.

Идентификационный номер состоит из 14 цифр и содержит информацию о дате рождения гражданина, его гендерной принадлежности и регионе рождения.

Его общий вид выглядит так: ЦЦЦЦЦЦЦ Б ЦЦЦ ББ Ц, где Ц – цифра от 0 до 9; Б – буква латинского алфавита.

В паспортах идентификационный номер имеет свою расшифровку. Первая цифра показывает пол человека и век, когда он родился:

1 – мужчина (ХIХ век);

2 – женщина (ХIХ век);

3 – мужчина (ХХ век);

4 – женщина (ХХ век);

5 – мужчина (ХХI век);

6 – женщина (ХХI век).

Следующие 6 цифр – это дата рождения в формате «ДДММГГ» (день, месяц, год).

Буква, проставленная после даты рождения, указывает на регион, где человек получил паспорт:

А – Минск;

В – Минская область;

С – Брестская область;

Н – Гомельская область;

К – Гродненская область;

Е – Витебская область;

М – Могилевская область.

Следующие 3 цифры указывают на порядковый номер человека, который обратился за паспортом среди граждан, родившихся с ним в один день и год.

После них 2 буквы «рассказывают» о гражданстве:

РВ – гражданин Республики Беларусь;

ВА – лицо без гражданства, постоянно проживающее в республике;

BI – иностранный гражданин, постоянно проживающий в стране.

Последняя 14‑я цифра – контрольная. Порядок ее расчета оговорен в специальном Постановлении МВД.

Однако в паспортах, которые выдают в Беларуси с 2012 года, алгоритм формирования идентификационного номера изменился. Он больше не коррелирует с конкретными цифрами даты рождения, а также не указывает на пол его владельца.

Второй важный нюанс, на который в РИКЗ обратили внимание участников ЦЭ и ЦТ, заключается в том, что запрещено выносить из аудитории и пункта проведения тестирования записи с содержанием тестовых заданий на любом носителе.

Кроме того, на РЦЭ можно зарегистрироваться только по одному учебному предмету. Участник тестирования должен соблюдать деловой стиль одежды. С собой в аудиторию можно взять лишь паспорт, гелевую или капиллярную ручку с чернилами черного цвета, пропуск.

Также на РЦЭ по химии и физике можно захватить калькулятор. К электронному устройству предъявляются определенные требования: выполнение только арифметических действий (сложение, вычитание, деление, умножение, извлечение квадратного корня из числа), операции с процентами, вычисление обратной величины, операций смены знака и с одной ячейкой памяти.

Ознакомиться с памяткой для участника РЦЭ-2026 можно на сайте РИКЗ.

1prof.by