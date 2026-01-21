Аборты в частных медицинских центрах планируется запретить в Беларуси, сообщил министр здравоохранения Александр Ходжаев, отвечая на вопросы депутатов в ходе совместного заседания двух палат белорусского парламента, передает корреспондент БЕЛТА.



По словам министра, ведется работа над тем, чтобы запретить проведение абортов в частных центрах. Такая норма включена в проект Кодекса о здравоохранении в связи с тем, что результативность предабортного консультирования в государственных учреждениях здравоохранения гораздо выше, чем в частных клиниках.

Отвечая на вопрос о возможности сократить период для прерывания беременности по желанию женщины с 12 до 9 недель, министр отметил, что это сложный вопрос, требующий качественной проработки со стороны медицинского сообщества.

/Будет дополнено/.