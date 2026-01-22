Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил послом Беларуси в России Юрия Селиверстова, который до настоящего времени занимал пост министра финансов, передает корреспондент БЕЛТА.

Юрий Селиверстов также по совместительству будет являться представителем Беларуси в интеграционных структурах и наделяется полномочиями заместителя премьер-министра.

Александр Лукашенко рассказал, что глава Администрации Президента Дмитрий Крутой характеризовал Юрия Селиверстова как человека жесткого, напористого, в хорошем смысле слова непоседу, готового «метаться по стране, соседним и другим странам».

«Я подумал, а почему бы в России не работать такому человеку, где нужно бывать в регионах, работать, сотрудничать с российскими регионами, держать на контроле основные направления нашей деятельности в Российской Федерации. И прежде всего в торговле, — отметил Президент. — Вы абсолютно посвящены в эти проблемы. Знаете основные проблемы, которые у нас есть в белорусско-российских отношениях. Пришел к выводу, что из всех кандидатур, которые предлагали, наверное, вы подойдете к тому, чтобы работать в России». «Я подумал, а почему бы в России не работать такому человеку, где нужно бывать в регионах, работать, сотрудничать с российскими регионами, держать на контроле основные направления нашей деятельности в Российской Федерации. И прежде всего в торговле, — отметил Президент. — Вы абсолютно посвящены в эти проблемы. Знаете основные проблемы, которые у нас есть в белорусско-российских отношениях. Пришел к выводу, что из всех кандидатур, которые предлагали, наверное, вы подойдете к тому, чтобы работать в России».

«Мы часто говорим, что посольство в России — это не просто посольство. Это второе правительство. Потому что это основной наш рынок, где мы продаем свою продукцию. И это основная страна, которая инвестирует в нашу, помогает нам всегда. Это наша Россия. Поэтому лишь бы кого туда не пошлешь. И уровень должен быть соответствующий, и знания, и желание работать. Поэтому остановились на вашей кандидатуре», — заявил Александр Лукашенко.

/Будет дополнено/.