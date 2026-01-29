Банковские карточки некоторых банков могут не работать в Беларуси в ночь на 30 января, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службы банков.

Как проинформировали в Белинвестбанке, с 3.00 до 4.00 30 января Банковский процессинговый центр запланировал проведение технологических работ. В указанный промежуток времени возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей платежных карточек банков в сети организаций торговли и сервиса, пунктах выдачи наличных, устройствах самообслуживания, банкоматах.

О кратковременных перерывах в обслуживании сообщил и Белагропромбанк.

Банки благодарят за понимание и приносят извинения за временные неудобства.