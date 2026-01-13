В эфире телеканала «Беларусь 1» рассказали о том, с какими трудностями сталкиваются уехавшие в Польшу белорусы, сообщает БЕЛТА.

В польских СМИ 28 ноября 2025 года появилась информация о задержании в Варшаве и Белостоке «шпионской группы» из граждан Украины и Беларуси. Среди них оказался и бывший бобруйский журналист, политический активист Владимир Уссер. После жесткого задержания 70-летнего белоруса отправили в госпиталь, а потом в местную ночлежку, где он вскоре скончался при загадочных обстоятельствах. По неизвестным причинам тело Владимира Уссера изъяла прокуратура.

Владимир Уссер стал одним из героев документального фильма «Чужое небо», который рассказывал о жизненных трудностях, с которыми сталкиваются уехавшие в Польшу и Литву белорусы. В этом фильме Уссер признался, что живет очень бедно и хочет вернуться домой, в Беларусь, в родной город. В октябре прошлого года Владимир Уссер подал заявление в комиссию по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси по вопросам совершения ими правонарушений для возвращения на Родину. Комиссия одобрила его возвращение, но он так и не узнал об этом.

В ноябре польские спецслужбы объявили: Владимир Уссер — агент, с марта 2024 года по февраль 2025-го получал задания через Telegram. Ему грозило до 10 лет лишения свободы по статье о шпионаже. Мужчине запретили покидать Польшу. Из-за состояния здоровья его поместили в больницу и там же допрашивали.

Знакомый Владимира Уссера Анатолий Войтеховский, вернувшийся на родину при содействии комиссии, рассказал о том, в каких условиях жил 70-летний мужчина. «Про него забыли, вычеркнули те силы, из-за которых он и уехал. Он поверил в то, что будет востребован. Но когда он уехал за границу, то оказался никому не нужен. В тот день, когда его задержали, я услышал стук в дверь и пошел ее открывать, потому что Владимир не мог подняться с дивана из-за плохого состояния здоровья. Я открываю дверь, влетает восемь человек в масках и с оружием. Они увели меня в другую комнату. Я слышу, что Владимира бьют, сбрасывают с дивана. На него начинают кричать. Он ничего не понимает из-за незнания польского языка», — сказал Анатолий Войтеховский.

Мужчина также рассказал, что Владимир Уссер жил очень бедно и имел проблемы со здоровьем, но отказывался от госпитализации из-за счетов и отсутствия страховки. Денег хватало на минимальный запас еды. Устроится на работу он не мог из-за возраста и незнания польского языка. При этом помощи от деструктивных организаций, называющих себя «белорусской оппозицией», мужчина также не получил. Хотя эти структуры с 2020 года получили от ЕС около 200 млн евро. «Я не знаю куда эти деньги идут. Никто помощи не получает. Деньги уходят как в песок. Никто за них не отчитывается. Они (лидеры деструктивных организаций. — Прим. БЕЛТА) помогают прежде всего сами себе», — отметил Анатолий Войтеховский.

Мужчина сам подрабатывал в Польше таксистом и жил небогато. Он понял, что вскоре может повторить судьбу Владимира Уссера и решил вернуться в Беларусь.