«Белавиа» объявила скидки для трансферных пассажиров. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

По 1 февраля включительно в «Белавиа» действует тариф «Промо» для тех, кто путешествует с пересадкой в Минске.

Она доступна следующим из Калининграда в Алматы, из Москвы в Алматы, из Санкт-Петербурга в Алматы.

Специальные цены также действуют на билеты и в обратном направлении (с вылетом из Алматы).

Приобрести акционные билеты можно на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов авиакомпании. Вылет по промобилету возможен по 28 февраля включительно. Ознакомиться с правилами тарифа и с важными деталями полета можно на сайте авиакомпании. Количество билетов ограничено.