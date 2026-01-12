В Национальном центре защиты персональных данных порекомендовали сменить пароли в связи с возможной утечкой в Instagram, сообщает БЕЛТА.

Специалисты обратили внимание на важность регулярного обновления паролей от своих аккаунтов в разных социальных сетях. Менять пароли рекомендуется раз в несколько месяцев — это снижает риски.

В Национальном центре защиты персональных данных напомнили, что ставить один пароль на все аккаунты — ошибка. К сожалению, миллионы людей используют в качестве пароля комбинации 123456 или password. Подчеркивается, что подбирать нужно сложные комбинации. Уникальные пароли для каждого аккаунта отпугивают хакеров.

Рекомендуется подключить двухфакторную аутентификацию, и взлом станет почти невозможным. Также следует игнорировать инициированные не самим пользователем запросы на сброс пароля. И, разумеется, не нужно переходить по подозрительным ссылкам.

В выходные интернет облетела новость об утечке в Instagram, а среди слитых данных — имена пользователей, номера телефонов, физические адреса и электронной почты, геолокация. Оказались раскрыты данные 17,5 млн аккаунтов.

Позже в Instagram сообщили, что устранили ошибку, из-за которой сторонние лица могли инициировать запросы на сброс пароля у некоторых пользователей. Сообщалось, что взлома систем не произошло и соответствующие уведомления можно игнорировать.

Вместе с тем эксперты считают, что не будет лишним сменить пароль на максимально надежный.