В настоящее время белорусские специалисты разрабатывают национальное досье «Блюда из тертого картофеля: традиции приготовления и потребления в Беларуси» для номинации в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщила начальник управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Ирина Дащинская во время пресс-конференции «Культурное наследие Беларуси: сохранение и популяризация исторических объектов, национальных традиций и обычаев» в пресс-центре БЕЛТА.

По ее словам, сегодня Беларусь представлена в списках ЮНЕСКО четырьмя материальными объектами и семью нематериальными. В Список всемирного наследия ЮНЕСКО включена Беловежская пуща, замковый комплекс «Мир», архитектурно-культурный комплекс резиденции Радзивиллов в Несвиже и геодезическая Дуга Струве. В список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО включены праздничный рождественский обряд «Колядные цари» (деревня Семежево Копыльского района), «Торжество в честь почитания иконы Матери Божьей Будславской» (Будславский фест, аг. Будслав Мядельского района), весенний обряд «Юрьевский хоровод» (деревня Погост Житковичского района), «Культура лесного бортничества», «Соломоплетение Беларуси: искусство, ремесло, умения», «Вытинанка — традиционное искусство вырезания из бумаги в Беларуси», «Неглюбская текстильная традиция».

«Наличие объектов в списке всемирного наследия повышает престиж, делает эти объекты и само государство более узнаваемыми, привлекательными для туристов», — подчеркнула Ирина Дащинская, добавив, что охрана историко-культурного и духовного наследия является обязательным условием устойчивого развития государства, укрепления его престижа в международном сообществе.

Кроме того, для популяризации историко-культурного наследия Министерство культуры в 2020 году создало поисковый сайт «Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь». Там любой пользователь может быстро находить информацию об историко-культурных ценностях, в том числе через мобильное приложение. Актуальной текстовой и графической информацией наполняется и государственный информационный ресурс «Банк сведений об историко-культурном наследии».

«На этот день в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси включено 5690 объектов и элементов. Прошлое народа воплощено в многочисленных материальных и нематериальных свидетельствах его исторического пути: памятниках археологии, архитектуры, градостроительства, истории искусства, элементах традиционной культуры. Древние городища, исторические центры городов, замки и храмы, многочисленные обелиски являются доказательствами нашей многотысячелетней истории, отражающей установление белорусского государства. А без традиций, обычаев, обрядов и народных ремесел, уходящих корнями ко времени появления первых славян на территории Беларуси, довольно тяжело представить себе образ белорусской культуры и основу национальной идентичности», — отметила Ирина Дащинская.

По ее словам, во всем мире известны выдающиеся достопримечательности и традиции Беларуси, оказавшие влияние на развитие отечественной и мировой культуры.

«Музей-заповедник «Несвиж» в апреле 2025 года открыл свои двери с выставочным проектом «Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО», приуроченным к 20-летию включения Несвижского замка и 25-летию включения Казанского кремля в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. А 15 мая в Париже состоялась торжественная презентация совместной белорусско-российской номинации «Мемориалы героям Великой Отечественной войны: Брестская крепость и Мамаев курган» на включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Мероприятие организовано Постоянным представительством Беларуси при ЮНЕСКО и Постоянным представительством России при ЮНЕСКО и приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне», — добавила начальник по охране историко-культурного наследия Министерства культуры.

В Беларуси также проходят международные научные форумы и конференции, где обсуждаются современные исследования ученых и специалистов в области изучения, сохранения и популяризации историко-культурного наследия. Кроме того, последние два с половиной десятилетия Беларусь активно занимается восстановлением архитектурного наследия. На его поддержание и сохранение направляются колоссальные ресурсы. Проведена большая работа по реставрации и восстановлению сотен объектов историко-культурного наследия, что позволяет увеличивать туристический оборот и развивать туризм в регионах.