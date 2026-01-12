Белорусские ученые вывели на отечественный рынок препарат «Габапентин-НАН» — аналог импортного лекарства, предназначенного для пациентов с эпилепсией и заболеваниями нервной системы. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на телеканал СТВ.

Разработка получила высокую оценку на государственном уровне. Национальная академия наук Беларуси включила «Габапентин-НАН» в топ-10 результатов деятельности ученых НАН в области фундаментальных и прикладных исследований по итогам 2025 года.

Над созданием препарата ученые работали более 4 лет. По составу это 100-процентный аналог оригинала. Но по стоимости белорусский препарат примерно на 50% дешевле оригинального препарата. «Мы единственные, кто повторил оригинальный препарат. Не только в части внешнего вида и формы выпуска, дозировок, а еще и профиля примесей», — отметил начальник отдела научных исследований и разработок предприятия «Академфарм» Владислав Гудович.

Начальник лаборатории технологии готовых лекарственных форм предприятия «Академфарм» Екатерина Насенникова заметила, что состав капсулы оригинального лекарственного препарата может показаться достаточно простым. «На самом деле там скрывается очень много подводных камней. И именно подбор корректных, правильных и подходящих марок вспомогательного компонента, в том числе активного ингредиента, достаточно затруднил фармразработку», — пояснила она.

Для успешного вывода лекарственного препарата на рынок участвовало огромное количество специалистов «Академфарма». Всего за несколько месяцев аптеки реализовали препарат «Габапентин-НАН» на более чем Br1 млн.