Такая возможность станет доступна во всех белорусских банках с июля.

Об этом сообщили в Национальном банке.

Для зачисления средств необходимы будут номер телефона получателя и его согласие на использование номера телефона для осуществления операций в ЕРИП. Если получатель имеет несколько счетов в одном банке, он сам сможет выбрать, на который из них можно зачислять деньги по номеру телефона.

При этом традиционные способы зачисления средств (IBAN, номер договора, номер карты и т.д.) по-прежнему будут доступны.

Изменения вступают в силу с 25 июля. Однако банкам может понадобиться дополнительное время, чтобы обновить свои системы.

1prof.by