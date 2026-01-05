Пятеро жителей Речицы получили штрафы за сбрасывание снега на проезжую часть. Подробности рассказали в газете «Дняпровец».





Запрет на выброс снега на проезжую часть

Некоторые белорусы, убирая сугробы, выбрасывают снег на проезжую часть. Особенно нередко это делают жители частных подворий.

В ГАИ напомнили, что делать это категорически запрещено. Это нарушает правила благоустройства для придомовых зон и парковок.

«Выбрасывание снега на проезжую часть создает угрозу безопасности движения и запрещено», — отметили в отделе ГАИ Речицкого РОВД.

Правила благоустройства требуют убирать снег вокруг припаркованного автомобиля на расстояние 1 метр и складировать его в прилотковой зоне. Снег разрешается сбрасывать на газон, но запрещено размещать его на проезжей части или тротуаре.

Штрафы для нарушителей

В Речице пятеро граждан, проживающих по улицам Ленина, Луначарского и т.д., уже привлечены к ответственности.

За нарушение статьи 22.10 КоАП Беларуси размер штрафа может достигать до 25 базовых величин (1125 рублей).

mlyn.by