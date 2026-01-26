Отвечает риэлтер Татьяна Чернова:
Суть схемы — мошенники заставляют собственника продать квартиру. Далее якобы пострадавший собственник обращается в суд и возвращает себе проданное жилье.
Множество таких схем сработало в России, квартиры были возвращены «пострадавшим» собственникам, а покупатели остались без денег и без жилья.
Ключевой подход белорусских судов в подобных ситуациях: объект мошенничества — деньги, а не недвижимость!
Если сделка купли-продажи оформлена в соответствии с законодательством и нарушений не выявлено, договор будет действительным и квартира остается за покупателем.
Арест на такое жилье (в рамках уголовного расследования) не накладывается. Даже в самых запутанных схемах у добросовестного покупателя в Беларуси есть шанс защитить свои права.
Несмотря на это, покупателям недвижимости все равно нужно проявлять осмотрительность, изучать юридическую сторону сделки и личность продавца. Цена доверчивости слишком высока.