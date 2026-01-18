Белорусская железная дорога ПРИЗЫВАЕТ граждан соблюдать правила безопасности при нахождении на железнодорожных путях и вблизи железнодорожного полотна:

  • е переходите железнодорожные пути в неустановленных местах;
  • не находитесь вблизи путей в состоянии алкогольного опьянения;
  • не ходите по путям и не сидите на рельсах;
  • не используйте наушники и мобильные телефоны, переходя пути;
  • не перебегайте пути перед движущимся поездом, убедитесь, что в зоне видимости нет железнодорожного транспорта;
  • не передвигайтесь вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего рельса;
  • не подлезайте под подвижной состав.