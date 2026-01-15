С приходом холодов в учреждения здравоохранения начали поступать пострадавшие с гололедными и холодовыми травмами. Так, с 26 ноября по 11 января в Беларуси зарегистрирован 3681 пострадавший, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Из всех пациентов, которые обратились в учреждения здравоохранения с гололедными травмами либо переохлаждениями, 587 детей. Больше всего пострадавших от падения во время гололеда — 2852 взрослых и 580 детей. При этом 87 взрослых и 222 ребенка получили травмы при катании на тюбингах, ледянках, санках и т.д.

В Брестской области обратились за медицинской помощью 335 человек. Холодовая травма диагностирована у 41 пациента, гололедная — у 294 пострадавших. В больницы госпитализированы 92 пациента.

В Витебской области зарегистрированы 647 пациентов. Холодовая травма диагностирована у 32, гололедные — у 615 пострадавших. Госпитализированы 93 человека. В Гомельской области зарегистрированы 570 пациентов. Холодовые травмы диагностированы у 40, гололедные — у 530 пострадавших. Госпитализированы 72 человека. В Гродненской области зарегистрированы 405 пациентов. Холодовые травмы диагностированы у 31 пациента, гололедные — у 374. В больницы попали 90 человек.

В Минской области — 564 пострадавших. Холодовые травмы диагностированы у 50 пациентов, гололедные — у 514. Госпитализированы 84 пациента. В Могилевской области — 708 пострадавших. Холодовые травмы диагностированы у 49 пациентов, гололедные — у 659 пострадавших. Госпитализированы 146 человек.

В Минске же зарегистрировали 452 пострадавших. Холодовые травмы диагностированы у 6 пациентов, гололедные — у 446 пострадавших. В больницы попали 45 человек.

Минздрав напоминает, что стоит быть внимательными, выходя на улицу, и правильно одеваться, а также отказаться зимой от высоких каблуков. «Учите детей соблюдать правила безопасности на горках. Если все же травмы избежать не удалось — обратитесь в ближайший травмопункт», — добавили в ведомстве.