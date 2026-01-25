Более 50 новых лекарственных препаратов появилось в Беларуси в 2025 году. Об этом в проекте БЕЛТА «Страна говорит» рассказал начальник отдела науки Министерства здравоохранения Василий Филонюк.





Василий Филонюк отметил, что по итогам 2025 года Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении внес в реестр лекарственных препаратов более 50 лекарственных препаратов, в том числе шесть наименований лекарственных препаратов и фармсубстанций, разработчиком которых являются институты НАН.

Кроме того, учеными НАН было зарегистрировано восемь новых оригинальных тест-систем иммуноферментного анализа, добавил академик-секретарь Отделения медицинских наук НАН Василий Богдан. «Разработчики — академические организации. Это новинки, которые зарегистрированы по результатам 2025 года. Итого шесть лекарственных препаратов и восемь тест-систем НАН Беларуси», — уточнил он.