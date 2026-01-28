Более 8 тыс. учащихся Гомельской области зарегистрировались на репетицию централизованного экзамена. Такие данные приведены на тематическом совещании, сообщает БЕЛТА со ссылкой на облисполком.

Как было определено, репетиция ЦЭ будет проходить по всей стране в субботу, 31 января. В юго-восточном районе РЦЭ пройдет на базе учреждений высшего, среднего специального и общего среднего образования — всего определено 26 пунктов. «Планируется задействовать более 400 аудиторий, в которых будут работать около 1,4 тыс. педагогических работников. От сельских учреждений образования будет осуществляться централизованная доставка учащихся к пунктам проведения РЦЭ», — пояснили в облисполкоме.

Для участия в репетиции централизованного экзамена зарегистрированы более 8 тыс. учащихся.

Также на совещании обсуждены и вопросы безопасности детей на разных этапах. Как отметили в облисполкоме, приняты все меры по созданию комфортных условий для написания учащимися работ. Организовано медицинское сопровождение, налажено взаимодействие с УВД, МЧС, Департаментом охраны.