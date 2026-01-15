Ключевые аспекты Послания Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию обсудили члены информационно-пропагандистских групп райисполкома с трудовыми коллективами.

Работу ИПГ в районе электрических сетей возглавил заместитель председателя райисполкома, председатель районного отделения партии «Белая Русь» Артем Гришай.

Директор начальной школы г. Буда-Кошелево, делегат ВНС Татьяна Чечко отметила, что в своем выступлении под девизом «Время конкретных дел» Глава государства затронул ключевые темы современности – от экономического и социального развития Беларуси до формирования глобальных центров силы. В начале обращения Президент акцентировал внимание на достижениях прошедшего пятилетия несмотря на «череду событий, через которые пришлось пройти за очень короткое время»: в наращивании экспорта, в машиностроении, в пищевой промышленности и других сферах. Глава государства также обозначил десять стратегических задач на ближайшую перспективу, среди которых: технологический суверенитет, цифровизация и развитие национальной IT-индустрии, энергетическая самостоятельность, увеличение вклада туризма в экономику минимум в 2 раза и др.

В заключительный день второго заседания седьмого Всебелорусского народного собрания под руководством Президента Беларуси, Председателя ВНС А.Г. Лукашенко была рассмотрена Программа социально-экономического развития Беларуси на 2026–2030 годы. Впервые решением ВНС единогласно был утвержден стратегический документ, определяющий ключевые направления развития Республики Беларусь на пятилетие. В Программе определено семь ключевых приоритетов, затрагивающих все сферы нашей жизнедеятельности. Основные из них связаны с развитием человека: демографическая безопасность, развитие человеческого потенциала, создание качественной и удобной среды для жизни. Беларусь не имеет огромных природных ресурсов, поэтому главное наше богатство – это люди, их труд, интеллект, благодаря которому мы развиваем наше государство. Среди приоритетов также рост конкурентоспособности, ускорение технологического развития и цифровая трансформация.

Подводя итоги второго заседания седьмого ВНС, Председатель Всебелорусского народного собрания А.Г. Лукашенко особо отметил: «То, как мы будем жить завтра, зависит от каждого из нас и от нашего единства. Будем едиными, сплоченными – будем сильными, а будем сильными – страна будет мирной и процветающей».

Артем Гришай в продолжение темы обозначил, что на ВНС были затронуты важнейшие аспекты (внешняя политика, национальная безопасность, экономическая стабильность), в том числе акцент был сделан на сильные регионы. В этой теме уже сделаны определенные шаги: в рамках поручения Главы государства в районе реализованы инвестиционные проекты, на сегодняшний день на 2 новых производствах работает более 160 человек. Останавливаясь на социально-экономической развитии района, Артем Гришай отметил стабильную работу всех отраслей, рост инвестиций и заработной платы, продукции сельского хозяйства, индекса промышленного производства, розничного товарооборота. «Вместе с тем мы продолжаем работать по долгосрочным планам развития, и то, как сработает каждая отрасль отдельно, так в целом будет складываться общая экономическая ситуация в нашем районе», – обратил внимание присутствующих Артем Сергеевич.

Также обсудили вопросы функционирования учреждений образования в период неблагоприятных погодных условий (подвоз учащихся, занятия на свежем воздухе), предстоящих РТ и вступительных испытаний, обеспечения востребованными кадрами отраслей экономики, дальнейшего развития инфраструктуры в райцентре и сельской местности.

В рамках Единого дня информирования заместитель председателя райисполкома Владимир Ковалев провел встречу с работниками филиала «Жлобинводоканал» КПУП «Гомельводоканал».

С основным докладом выступила главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома Светлана Цыкунова. Она подробно остановилась на основных положениях Послания, особое внимание уделив вопросам, непосредственно связанным с жилищно-коммунальной сферой и благоустройством. Были затронуты такие темы, как продолжение работы по наведению порядка на земле, рациональное использование ресурсов, развитие инфраструктуры в рамках курса на повышение качества жизни.

Заместитель председателя райисполкома в свою очередь подчеркнул значимость Послания как стратегического документа, определяющего пути развития страны на ближайшие годы. Владимир Владимирович отметил, что основные задачи, обозначенные Главой государства, такие как технологический суверенитет, развитие регионов и социальной сферы – актуальны для каждого предприятия. Он призвал трудовой коллектив к активному участию в реализации государственных программ, ответственно подходя к своим профессиональным обязанностям, ведь от качества работы коммунальных служб напрямую зависит комфорт и благополучие жителей района.

Работники филиала подняли ряд важных вопросов, среди которых – проблема вывоза снега с тротуаров в зимний период. Кроме того, просили о помощи в укреплении материально-технической базы предприятия. Все озвученные вопросы взяты на контроль Владимиром Ковалевым.

Информационно-пропагандистская группа во главе с заместителем председателя райисполкома Людмилой Кураликовой в рамках единого дня информирования встретилась с коллективом райЦГЭ.

В основной теме «Ключевые аспекты Послания Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь» Людмила Кураликова отметила, что второе заседание 7-го Всебелорусского народного собрания было главным событием в жизни страны в прошлом году.

– За прошедшую пятилетку удалось достичь немало положительных результатов. Например, экспорт продукции составил 50 млрд. долларов. Беларусь вошла в топ-50 самых посещаемых стран. Глава государства подчеркнул, что к 2030 году вклад туристической отрасли в экономику должен составлять не менее 4,5%. Планы в этом направлении поставлены, и они будут выполняться. Высокие позиции у Беларуси и в мировом рейтинге по конкурентоспособности – 56-е место из 150-ти государств, – проинформировала заместитель председателя райисполкома.

Также Людмила Адамовна обратила внимание и на другие из 10-ти ключевых задач на ближайшие годы. Одна из них касается развития сельского хозяйства. В 2025-м белорусским аграриям удалось получить 11 млн тонн зерна, 6 млн тонн сахарной свеклы и 9 млн тонн молока. Будакошелевцы тоже внесли посильный вклад в общий каравай, единственными в области перешагнув 100-тысячный показатель по намолоту.

В ходе встречи члены ИПГ – начальник отдела образования Надежда Романова, заместитель начальника ОВД райисполкома по идеологической работе и кадровому обеспечению Денис Смоляков, директор ЦБУ № 307 ОАО «АСБ Беларусбанк» Вера Гаева – рассказали присутствующим об информационной гигиене, предоставлении банковских услуг, аттестации в порядке экстерната.



Наталья Логунова, Елизавета Малая, Евгений Коновалов

Фото авторов