9 января в период сложных погодных условий: порывистого ветра и обильного снегопада Белорусская железная дорога обеспечивает бесперебойную работу железнодорожного транспорта, сообщили в пресс-центре БЖД.



На отдельных участках: Минск-Орша, Минск-Гомель, Минск-Брест, Жлобин-Калинковичи поезда следуют с отклонением от графика движения.

Белорусской железной дорогой принимаются оперативные меры по устранению последствий непогоды и вводу поездов в график.