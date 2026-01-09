9 января в период сложных погодных условий: порывистого ветра и обильного снегопада Белорусская железная дорога обеспечивает бесперебойную работу железнодорожного транспорта, сообщили в пресс-центре БЖД.
На отдельных участках: Минск-Орша, Минск-Гомель, Минск-Брест, Жлобин-Калинковичи поезда следуют с отклонением от графика движения.
Белорусской железной дорогой принимаются оперативные меры по устранению последствий непогоды и вводу поездов в график.
Более подробную информацию можно получить по телефону 105 контакт-центра БЖД.
