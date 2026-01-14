Государственный санитарный надзор Гомельской области в декабре 2025 года выявил реализацию отдельных партий недоброкачественной продукции импортного производства, которая не отвечает установленным требованиям безопасности. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Не прошли проверку чай черный байховый с ароматом барбариса и растительными компонентами Greenfield Barberry Garden, а также черный с шиповником и яблоком с ароматом тропических фруктов и растительными компонентами Tess Pleasure российского изготовителя ООО «Орими» Ленинградской области. Оба товара не соответствуют установленным требованиям безопасности по микробиологическому показателю «плесени». Этот же параметр не соблюден у универсальной приправы Povarek изготовителя ООО Spice expert из Узбекистана.

Требованиям такого санитарно-химического показателя, как «миграция металлов в модельные среды», не отвечает миска из нержавеющей стали для пищевых продуктов китайского изготовителя Market Union (артикул ОЕ1484D), алюминиевая фольга 10 м (артикул YJ443241637-3) китайской компании Union Source, а также набор шампуров из нержавеющей стали «Дача» для приготовления шашлыков из мяса, птицы, рыбы, овощей (артикул D-S03R) московского ООО «ГРАС».

Требованиям безопасности по содержанию метанола не соответствуют низкозамерзающая стеклоомывающая жидкость Freedom -30 российского ООО «МЕГАПОЛИС», незамерзающая стеклоомывающая жидкость SIBIRIA -30 рязанского ООО «Фортуна», очиститель стекол автомобилей AutoNord -30 российского ООО «Монолит».

Свитер для мальчиков (артикул 539АY-32X) из акрила, полиамида, полиэстера польской торговой марки SINSAY, изготовленный в Бангладеш, не прошел проверку по показателю «гигроскопичность».

Госсаннадзор области принял исчерпывающие меры по изъятию партий продукции из реализации.