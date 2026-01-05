В Беларуси в 2025 году достигнут исторический максимум ВВП — более $90 млрд. Ожидается рекордный объем экспорта за 10 лет — более $50 млрд, и впервые экспорт услуг достиг $11,2 млрд. Реальные денежные доходы населения выросли на 23,4%. Предварительные итоги 2025 года и пятилетки в интервью журналу «Экономика Беларуси» подвел министр экономики Юрий Чеботарь.



«Несмотря на глобальную турбулентность и все сложности — пандемия коронавируса, беспрецедентное санкционное давление, разрыв логистических цепочек, мы завершаем пятилетие с неплохими результатами. Главный итог — это рост экономики, повышение благосостояния и качества жизни граждан», — отметил министр экономики и привел ключевые цифры.

Достигнут исторический максимум значения ВВП более $90 млрд. Нарастили экспорт товаров и услуг — по оценке, за пятилетие на 35%. В 2025 году ожидается рекордный объем экспорта за 10 лет — более $50 млрд. Обеспечен запуск инвестиционного цикла: инвестиции в основной капитал третий год подряд поступают темпами, в разы превышающими рост ВВП. Это работает на повышение конкурентоспособности, появление новых видов продукции, укрепление базы для развития на будущее.

«Устойчивая работа экономики позволила обеспечить хорошую динамику реальных располагаемых денежных доходов населения — на 23,4% при планах 20,2%. Этому также способствовал жесткий контроль за инфляционными процессами», — продолжил Юрий Чеботарь.