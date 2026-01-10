В рамках сегодняшнего субботника специалисты ТЦСОН очистили территорию, входные группы и дорожки от снега и льда. Теперь заглянуть к ним за помощью или добрым словом стало еще удобнее. Они всегда рады гостям в любую погоду!

Фото из архива ТЦСОН