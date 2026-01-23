Проект «Кожная пятнiца — роднае, сваё», направленный на поддержку и продвижение национальной продукции, культуры, языка и местных производителей, приглашает поддержать белорусскую книгу и отечественных авторов.

Каждый из вас может присоединиться к проекту и приобрести в филиалах ОАО «Белкнига» книжную продукцию, размещенную на специальных полках, помеченных плакатами проекта. Так же, в рамках проекта, на базе филиалов предприятия пройдут презентации книг, встречи и дискуссии с участием белорусских авторов и известных гостей.

Пусть каждая пятница станет днем настоящей любви к своей культуре! Читайте белорусское, читайте своё!

Мининформ Беларуси