19 января член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич приняла участие в аппаратном совещании Гомельского облисполкома, на котором рассмотрена подготовка к проведению полевых работ в регионах, кадровые и другие вопросы.

«Готовиться к посевной, начиная с зимы, это наша обычная практика, учитывая, что Гомельщина южный регион. Преимущества подготовки к посевной зимой – экономия времени весной, эффективное использование влаги, ранний урожай. Не менее важный фактор эффективного ведения сельского хозяйства – кадровый состав, который также находится на контроле у руководства области», – отметила сенатор.