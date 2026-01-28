Сенатор выступила с докладом о реализации мероприятий по благоустройству в Гомельской области в 2025 году.

«Деятельность депутатского корпуса Гомельщины направлена на выполнение актуальных целей и задач, и запросов наших избирателей. В Год благоустройства было проведено 4500 субботников, установлено новое ограждение, отремонтировано более 1000 шахтных колодцев, удалено 10 тысяч аварийных деревьев, высажена 51 тысяча деревьев, благоустроено 2190 мест захоронений и 2105 памятников, проведено 8,2 тысячи мероприятий по уборке», – подвела итоги Екатерина Зенкевич.

Член Совета Республики также подчеркнула, что особое внимание в регионе уделяется вовлечению в хозяйственный оборот земельных участков и внесению информации в реестр пустующих домов:

«Определены задачи на текущий год, к выполнению которых мы уже приступили».

