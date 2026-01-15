Главная тема – ключевые аспекты послания Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию. Особое внимание обратили на Программу социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы с проекцией на Светлогорский район.

Кроме того, сенатор рассказала о социально-экономическом развитии Гомельской области, достижениях региона за прошлый год и поделилась планами на ближайшее время. Работники РОЧС задали интересующие их вопросы и получили компетентные ответы.

В рамках визита Екатерина Зенкевич также наградила помощников председателей сельисполкомов за активную гражданскую позицию и неоценимый вклад в наведение порядка на родной земле.

Гомельщина официально