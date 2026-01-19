Зачастую бездомные животные вызывают у нас сочувствие, и порой сложно пройти мимо голодного взгляда. Но стоит помнить: подкармливая их, мы можем ненароком нарушить правила проживания в общем доме и даже получить штраф.

Итак, где же не стоит кормить животных, чтобы избежать неприятностей:

— рассыпанный возле подъездов корм приравнивается к мусору и нарушает порядок на придомовой территории;

— остатки еды, падающие вниз из окон и балконов, загрязняют фасады и тротуары, создавая неудобства для соседей;

— в подъездах и лифтах — это грубое нарушение санитарных норм и правил эксплуатации жилых помещений.

Подобные действия могут быть расценены как нарушение Правил пользования жилыми помещениями (п. 7.5), согласно которым мы обязаны поддерживать чистоту не только в своей квартире, но и на прилегающей территории.

Какое наказание предусмотрено?

Статья 22.12 ч. 4 КоАП Республики Беларусь предусматривает за такие нарушения штраф до 20 базовых величин для обычных граждан.

Отдельное напоминание для владельцев домашних животных: выгуливая питомца, следите, чтобы он не пачкал места общего пользования. Это прописано в Правилах содержания домашних животных.

Какой предусмотрен штраф за выброшенного на улицу питомца?

За избавление от собаки либо кошки предусмотрено административное взыскание в виде штрафа от 10 до 30 базовых величин; за жестокое обращение без увечья — штраф до 15 базовых величин. За истязание или гибель животного — штраф от 20 до 30 базовых величин, либо административный арест, либо общественные работы. Напоминаем, что на начало 2026 года базовая величина составляет 45 рублей.

Если действия повлекли гибель или увечье животного и совершены были из хулиганских или иных низменных побуждений либо при малолетнем ребенке, предусмотрено более серьезное наказание, а именно уголовная ответственность. За такие деяния может быть назначено наказание в виде ареста сроком до 3 месяцев или ограничение свободы до 2 лет. Если нарушение совершено повторно или с участием группы лиц, наказание — до 4 лет ограничения или лишения свободы.

Отметим, что привлекать к ответственности могут не только взрослых. Подростков от 14 лет также ждет наказание за избавление от животного или жестокое обращение, а за действия детей младше этого возраста ответственность несут родители.

Как помочь животным и не нарушить закон?

Помощь бездомным животным не запрещена, главное – не создавать беспорядок и соблюдать чистоту в общественных местах. Кормите животных подальше от подъездов, детских площадок и тротуаров. Лучший вариант – сотрудничать с волонтерскими организациями, которые оказывают бездомным животным системную поддержку.

Давайте проявлять заботу разумно, чтобы наши благие намерения не стали причиной конфликтов и нарушений!

Подготовила Екатерина Зайкова