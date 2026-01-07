С таким вопросом корреспондент «Авангарда» обратилась к жителям Будакошелевщины.

Никита КУНДЕЛЕВ, будакошелевец:

– Накануне Рождества загадаю самое заветное желание – приобрести автомобиль. Верю, что мысли материальны и визуализация помогает притягивать удачу. Пусть все задуманное сбывается у моих родных. Надеюсь, этот год станет особенным и подарит немало радостных моментов.

Николай САВЕНОК, житель райцентра:

– Пусть светлое Рождество принесет моим детям и внукам крепкое здоровье, радость, достаток и благополучие, а дом наполнится теплом семейных вечеров, смехом малышей и любовью близких. Пусть жизнь каждого члена семьи будет полна ярких моментов и добрых начинаний.

Наталья АЛЬХОВИК, горожанка:

– В преддверии праздника Рождества Христова я загадаю простое, но очень важное как для меня, так и для всех людей на планете, желание – чтобы мир был на всей земле. Пусть наши души наполнятся добром и верой в лучшее, а рождественская ночь подарит каждому из нас надежду, вдохновение и любовь.

Наталья КЕТАЛЬ с сыном Станиславом, жители д. Недойка:

– В моей жизни есть все для счастья, дети окружены вниманием и любовью. Поэтому загадаю всем нам долголетия и здоровья. Пусть детям легко дается учеба, пусть найдут они достойную работу и реализуют себя в любимом деле.

Ирина СНЕЖНАЯ, фото автора