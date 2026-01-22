Целевая подготовка будет сохранена для поступления абитуриентов на востребованные экономикой специальности, сообщила заместитель премьер-министра Наталья Петкевич во время совместного заседания двух палат белорусского парламента, передает корреспондент БЕЛТА.



«Целевая подготовка будет сохранена для поступления на востребованные экономикой специальности», — сказала Наталья Петкевич, добавив, что при этом будут убраны те направления, на которых возможны злоупотребления.

В целом, по ее словам, целевая подготовка показала свою эффективность и необходимость, в первую очередь, для заказчиков кадров.

Говоря в целом о задачах для высшей школы, заместитель премьер-министра указала, что вузы должны давать современное и высококачественное образование, которое привлекательно и отвечает запросам молодых людей. С другой стороны, высшее образование должно отвечать потребностям экономики страны, то есть готовить специалистов завтрашнего дня.

«Эти две задачи укладываются в одну цель — национальная высшая школа должна готовить специалистов завтрашнего дня. Причем независимо от того, мы ведем речь о специальностях традиционных или так называемых профессиях будущего», — отметила вице-премьер. «Высшая школа должна готовить белорусского специалиста, конкурентного на мировом рынке труда, но одновременно делать все для того, чтобы этот молодой выпускник самореализовался в собственной стране», — сказала она.

Заместитель премьер-министра отметила, что с учетом развития инновационных производств сейчас пристальное внимание уделяется подготовке по инженерным специальностям. Правительством утверждена соответствующая программа развития инженерного образования. Очень большое внимание по всем специальностям уделяется практикооринтированности. Для этого в Беларуси идут по пути создания действительно высокооборудованных центров компетенций.

Наталья Петкевич отметила, что сегодня готовы к запуску новые экспериментальные программы обучения в области естественных наук и технологий по так называемым профессиям будущего.