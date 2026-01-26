В условиях стремительного развития информационных технологий киберпреступления — одна из актуальных угроз современного общества. Зачастую их жертвами становятся несовершеннолетние. О том, как не поспать на их удочку, рассказывает инспектор ИДН районного отдела внутренних дел Наталья Голубева:

− В истекшем году пострадавшими от преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, стали 97 несовершеннолетних. В основном это подростки от 14-15 лет. В разрезе совершенных в отношении несовершеннолетних преступлений преобладают: ст. 208 Уголовного кодекса − вымогательство (44 факта), ст. 209 – мошенничество (33 факта).

В прошлом году 22 раза несовершеннолетние признавались потерпевшими по причине того, что предоставили злоумышленникам аутентификационные данные для доступа к облачному сервису «iCloud» на устройстве «iPhon», что повлекло за собой полную блокировку информации на устройстве. Преступники запускают поддельные окна «проверка аккаунта» — они похожи на запросы iOS, но введенные данные сразу попадают в руки вымогателям, которые получают доступ к «iCloud», фото, видео, перепискам, и могут заблокировать устройство. «iPhon» превращается в бесполезную вещь. За разблокировку устройства злоумышленники требуют деньги.

В 11 случаях несовершеннолетние стали жертвами мошеннических действий под предлогом продажи различных товаров на торговой площадке «Kufar», из них 10 раз под предлогом продажи «iPhon». Преступники убеждали несовершеннолетних перевести денежные средства в качестве предоплаты за товар.

Чтобы не стать жертвой киберпреступников, необходимо следовать определенным правилам:

не переходите по ссылкам от незнакомцев;

не сообщайте малознакомым людям свои персональные данные;

не устанавливайте приложения по просьбе посторонних лиц;

не переводите деньги незнакомым людям в качестве предоплаты;

не соглашайтесь на онлайн-предложения о покупке вещей по низкой цене;

не вводите данные в «окнах проверки аккаунта», просто закрывайте их.

Родителям с целью контроля и ограничения контента и времени пользования мобильным устройством и отдельными приложениями я порекомендовала бы установить приложение «Famili Link».

И взрослым, и детям не стоит пренебрегать цифровой гигиеной.

