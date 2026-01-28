Председатель районного Совета ветеранов акцентировал внимание на ключевых положениях Программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы.



В ходе диалога обсудили ключевые приоритеты предстоящей пятилетки, такие как развитие сильных регионов, создание комфортной среды для жизни, раскрытие туристического потенциала. Отдельное внимание было уделено укреплению обороноспособности страны, поскольку только в мирных условиях можно успешно реализовать все планы по социальному и экономическому развитию. «Национальная безопасность – это не только защита границ, но и социальная стабильность, энергетическая независимость и технологический суверенитет государства», – подчеркнул Александр Васильевич.

Делегат ВНС отметил, что этот документ определяет будущее страны на ближайшую пятилетку, но реализация пунктов программы напрямую зависит от активного участия всех граждан, их ответственности и готовности вносить свой вклад в общее дело.

Елизавета Малая

Фото из архива участников