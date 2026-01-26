В рамках рабочего визита депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Руслан Вегера провел прием граждан в сельисполкоме, а также ознакомился с организацией учебно-воспитательного процесса в Чеботовичской школе.

Среди вопросов, волновавших сельчан, – образовавшаяся наледь на водонапорной башне в населенном пункте, которая может привести к аварийной ситуации. Непосредственно уже в ходе приема депутат связался с представителями филиала «Жлобинводоканал», обозначив проблему и взяв ситуацию под личный контроль. Стоит отметить, в коммунальном предприятии отреагировали и заверили, что проблема будет решена в ближайшее время.

В учреждении образования Руслану Вегере рассказали об уникальных образовательных проектах, разработанных и реализуемых педагогами и учениками, по патриотическому, экологическому воспитанию: интерактивным играм по энергосбережению, виртуальным турам по историческим местам района, а также квест-букам и проектам с элементами дополненной реальности. Парламентарий высоко оценил энтузиазм учителей, подчеркнув важность преемственности, чтобы данный ценный опыт и методики перенимали молодые педагоги и учащиеся, обеспечивая дальнейшее устойчивое развитие школы в этих направлениях. «Очень важно, когда обучение наполнено практическим смыслом и интересом. Здесь я вижу не просто школу, а центр, где дети учатся мыслить, исследовать и ценить свое наследие», – подчеркнул Руслан Вегера.

В ходе встречи с педагогическим коллективом учреждения образования Руслан Николаевич подробно рассказал о законотворческой работе, важнейшем политическом событии года – Всебелорусском народном собрании, подготовке и утверждении Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026-2030 годы. Он подробно остановился на главных приоритетах важнейшего документа, особо отметив курс на развитие сильных регионов и поддержку сельской местности. «Это не просто программа, это народный документ, закон, который создавался с участием граждан и принят для людей. В нем четко прописаны приоритеты, конкретные цели и ресурсы для их достижения. Большая часть средств пойдет не только в города, но и в села: на жилье для многодетных семей, развитие инфраструктуры и создание рабочих мест. И я уверен, что уже через год мы увидим реальные результаты. При этом мы не можем допустить, чтобы пункты программы остались лишь на бумаге – это обязательства, которые должны быть выполнены», – резюмировал депутат.

Обсудили и конкурентоспособность белорусской продукции на мировом рынке: благодаря высокому качеству и надежности товары под маркой «Сделано в Беларуси» пользуются спросом во многих странах.

В завершение визита Руслан Николаевич поблагодарил коллектив школы за преданность делу и творческий подход к воспитанию подрастающего поколения, еще раз обозначив: «Мы – уникальная нация, сумевшая сохранить мир, стабильность и независимость в центре Европы. Наша задача – не только гордиться этим, но и передавать это понимание молодому поколению, воспитывать в них чувство достоинства и ответственности за будущее своей страны».

Елизавета Малая

Фото Натальи Логуновой